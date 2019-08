Papieren schoolagenda weet voorlopig van geen wijken

Oké, de verkoop van papieren schoolagenda's loopt iets terug. Maar dat de agenda helemaal zou verdwijnen in dit digitale tijdperk - wat veel mensen dachten - blijkt niet waar. Internetwinkel BOL en kantoorboekhandel Bruna bijvoorbeeld zien de verkoop zelfs stijgen.

Wat zo is: dat veel merkagenda's zijn verdwenen. Bijvoorbeeld de KNVB-voetbalagenda, of die van Kijk, of Fokke & Sukke. Agenda's waar vaak 15 of 17 euro voor moest worden neergeteld. Daarvoor in de plaats worden goedkopere huismerk-agenda's gekocht, zoals die van de Hema of Bruna.

Evelijn Leemreis ontwerpt al 30 jaar agenda's. Zij krijgt vaak de vraag: worden die nog gebruikt, papieren schoolagenda's? "Ze worden nog heel veel gebruikt", zegt ze.

"Er zijn beslist heel veel scholieren die alleen een digitale agenda gebruiken, maar veel kinderen vinden het gewoon fijn om dingen op te schrijven of om een overzicht te hebben van een week. Dat is op papier toch anders."

Bovendien is volgens haar bewezen dat dingen die je opschrijft makkelijker blijven hangen.

V&D Schoolcampus

Hoeveel geld er omgaat in de markt van schoolartikelen is niet bekend. De schattingen lopen uiteen van 20 tot wel 60 miljoen euro. En de verkoop is zeer versnipperd. Was warenhuis V&D ooit veruit marktleider met zijn vermaarde Schoolcampus, nu wil elke winkel een graantje meepikken: van Media Markt tot Bruna, van Hudson's Bay tot Albert Heijn en Hema.

De belangrijkste verkoopketens lijken Action en Hema te zijn. Bij de Action is de verkoop van agenda's vergelijkbaar met vorig jaar. "Dus geen daling." Bij de Hema zien ze door de digitalisering wel een vermindering. "Maar we verkopen er nog genoeg om ze toch aan te bieden. Waar ook steeds meer behoefte aan is, zijn andere plan-artikelen als to do-lijstjes en weekplanners", aldus een Hema-woordvoerder.