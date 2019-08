Halsema geeft startschot voor Sail 2020

In Amsterdam is het formele startschot gegeven voor de tiende editie van Sail, die volgend jaar wordt gehouden. Burgemeester Halsema deed dat door de eerste vrijwilligers te installeren. Vanaf 12 augustus volgend jaar komen ruim 600 schepen vanuit de hele wereld naar Amsterdam voor het evenement, dat eens in de vijf jaar gehouden wordt.

Het thema van Sail Amsterdam 2020 is 'Sail verbindt de hele wereld'. "We brengen schepen en bemanningen van over de hele wereld naar Amsterdam", vertelt Reineke Boot van de organisatie aan NH Nieuws. "Het is een verhardende, polariserende wereld. We willen Sail aangrijpen om mensen bij elkaar te brengen en respect voor elkaars culturen te laten zien."

'Iconen van de zee'

De Amsterdamse IJhaven wordt tijdens het evenement tijdelijk omgedoopt tot Oranje Oceaan en is een week lang het middelpunt van cultuur, muziek en schepen. Daaronder zijn ook vijftig tallships, oftewel grote, zeewaardige zeilschepen.

Veertig 'iconen van de zee' hebben volgens de organisatie al bevestigd te zullen komen. Grote publiekstrekkers zijn de ARC Gloria uit Colombia, de Santa Maria Manuele uit Portugal en het vlaggenschip Clipper Stad Amsterdam.

De organisatie verwacht ruim twee miljoen bezoekers. Meer hoeven het er ook niet te worden. "We hoeven niet te groeien in het aantal bezoekers. Met 2,3 miljoen bezoekers in 2015 was het omvangrijk genoeg. We zoeken daarom een verdiepingsslag", zegt Boot. "We willen de beleving van bezoekers nóg mooier maken."

2020 moet ook de duurzaamste editie ooit worden van het evenement. "De hele opzet, organisatie en uitvoer zal maximaal groen zijn", belooft de organisatie.