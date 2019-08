Veel rook bij grote brand in Rotterdam, Maastunnel dicht

Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid is vanmiddag brand uitgebroken. Het bedrijf ligt vlak naast de Maastunnel, die is uit voorzorg in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Een persoon werd behandeld na rook te hebben ingeademd.

De brand ontstond even na 17.00 uur en woedt volgens een woordvoerder van de brandweer in een loods waar kleine huishoudelijke apparaten liggen opgeslagen. De brandweer zette al snel extra mensen en materieel in, onder meer voor waterwinning. Ook wordt een ladderwagen gebruikt om het vuur van bovenaf te bestrijden.

Bij de brand komt veel rook vrij. De rookwolk trekt richting de Waalhaven, schrijft RTV Rijnmond. De brandweer adviseert mensen ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook. Het verkeer dat nu geen gebruik kan maken van de Maastunnel, kan omrijden via de Erasmusbrug of de Willemsbrug.