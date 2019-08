OM eist na cassatie zes jaar cel tegen man die pester doodstak

Het Openbaar Ministerie heeft zes jaar cel geëist tegen Robert ter B. die in 2014 een 19-jarige Middelburger doodstak. De man was in hoger beroep veroordeeld voor het doden van de Middelburger en heeft zijn celstraf inmiddels uitgezeten. Vorig jaar bepaalde de Hoge Raad dat de zaak moest worden overgedaan.

Ter B. (56) werd destijds gepest door een groepje jongeren in Middelburg, onder wie het slachtoffer. Toen de 19-jarige de man achtervolgde tot in het halletje van een café, stak Ter B. hem neer met een mes. In de rechtszaak beriep hij zich op noodweer.

Zelfverdediging

In september 2014 veroordeelde de rechtbank hem tot negen jaar cel. In hoger beroep werd zijn straf in november 2016 verlaagd naar zes jaar cel. Toch was Ter B. met deze uitspraak niet tevreden. Hij vindt dat hij uit zelfverdediging handelde en dat zijn beroep op noodweer ten onrechte opzij werd geschoven.

Daarom ging hij in cassatie bij de Hoge Raad en die gaf hem in april 2018 gelijk. Het noodweer was op ontoereikende gronden afgewezen en de zaak moest worden overgedaan.

Mes

Het OM eiste vandaag zes jaar cel tegen Ter B., met aftrek van voorarrest. Volgens de advocaat-generaal had de verdachte het café kunnen binnenlopen en dan was er niets gebeurd. Ook droeg hij volgens het OM al twee jaar een mes bij zich en verklaarde hij eerder dat hij al eens had geoefend hoe hij het mes moest gebruiken.

Volgens Ter B. was er geen ruimte om het café in te vluchten. "Ik wilde alleen maar dat het stopte. Ik ervoer het als uiterst bedreigend", verklaarde hij.