Lingo is T-E-R-U-G en de mysterieuze stem van JP is er ook weer

Fans van Lingo kunnen vanaf vanavond weer hun hart ophalen. De spelshow is terug op de buis. Presentator Jan Versteegh neemt het stokje over van Lucille Werner. Daarbij krijgt hij hulp van een oude bekende: Jan Peter Pellemans, beter bekend als JP; dé stem van Lingo.

Pellemans denkt dat er weinig mensen in Nederland zijn die niet weten wat Lingo is, maar voor wie in het duister tast, legt hij het in Met Het Oog Op Morgen nog een keer uit. "Het is een taalspelletje dat draait om vijf-, zes- en zevenletterwoorden. Je moet zo snel mogelijk woorden raden aan de hand van de letters die je krijgt."

Van 2005 tot 2014 was JP jury en voice-over van het televisiespel. Als er getwijfeld werd over een woord, dan kwam hij in actie. Het woordenboek werd erbij gepakt en de boel werd opgehelderd met zijn bekende stem.

Eerst nog twijfels

In 2014 verscheen de laatste aflevering bij de NPO, tot groot verdriet van de vaste kijkers. Toen Talpa bekendmaakte het programma nieuw leven in te willen blazen op SBS, moest JP wel even nadenken of hij daar zin in had. "Ik heb enorm getwijfeld. Deels omdat het van een publiek station naar de commerciëlen ging. Ik dacht 'jeetje, wat gaat dat doen met het spelletje'."

Het antwoord bleek uiteindelijk niet zo veel. Lingo blijft grotendeels hetzelfde. Al zijn er een aantal nieuwe elementen toegevoegd. "Kandidaten kunnen bijvoorbeeld nu meepuzzelen met een puzzelwoord."