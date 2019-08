Zwolse ouderen krijgen zwaaihandjes op de stoep: 'Klein gebaar, veel betekenis'

Extra gezelligheid in de buurt is nooit weg. In Zwolle hebben ze daar een creatieve manier op gevonden: vandaag worden daar 'zwaaistenen' geplaatst, waarbij mensen worden aangemoedigd om eens naar de bewoners in de straat te zwaaien.

Want dat vinden senioren in wijk Wipstrik leuk, bleek uit een rondvraag van Corinne Tijsseling, een van de initiatiefnemers. "Er zijn genoeg mogelijkheden om eropuit te gaan, maar er zijn ook genoeg senioren die daar niet zoveel zin in hebben of wegens gezondheidsproblemen thuiszitten."

En vooral die ouderen vinden het leuk als er rondom hun huis iets gebeurt, legt Tijsseling uit in het NOS Radio 1 Journaal. "Die genieten enorm van spontane ontmoetingen, een beetje levendigheid."

Iedereen kan meedoen

Gewoon even zwaaien; een klein gebaar, met veel betekenis. Simpel en met een knipoog, vrijblijvend en spontaan. "Juist dát is wat ouderen waarderen", zegt Tijsseling. "Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die die maatjes-projecten heel fijn vinden, maar lang niet iedereen zit daar op te wachten."

Volgens Tijsseling worden ouderen vaak in verband gebracht met problemen als eenzaamheid en sociaal isolement. Dat mag wel iets positiever, zegt ze: "Dit is een concept dat een glimlach oplevert en waar iedereen aan kan meedoen. We willen die negativiteit achter ons laten."

Prototype

Alle ouderen in de wijk kunnen een verzoek doen voor een zwaaihandje onder hun raam. Vooralsnog zijn het oranje handjes die met speciale verf op bestaande tegels worden gespoten. Na drie maanden is de verf weg.

Als de proef aanslaat, worden er echte tegels gemaakt. "De steen is nu nog een prototype. Maar gedurende het project kan hij bijgeschaafd worden, naar de wensen van de bewoners."