Zeldzame wasbeerhond doodgereden in Flevoland

In de Noordoostpolder in Flevoland is een doodgereden wasbeerhond gevonden. Het dier wordt zelden in Nederland gezien.

De wasbeerhond lag in een berm langs de weg. Het roofdier is een exoot en komt oorspronkelijk niet voor in Nederland. Af en toe wordt er een gespot met behulp van een wildcamera. Er zijn tot nog toe vooral wasbeerhonden gespot in het noorden en oosten van het land.

"We verwachten dat deze soort de komende jaren steeds vaker in Nederland gaat opduiken", zegt Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging. "Als een dier dood wordt gevonden langs de weg dan is dat wel een teken dat de diersoort zich aan het vestigen is."

Gefokt voor het bont

In tegenstelling met wat zijn naam doet vermoeden, is de wasbeerhond niet verwant aan de wasbeer. Het is een roofdier uit de familie van de hondachtigen en wordt ook wel marterhond genoemd. Het dier komt oorspronkelijk uit Oost-Azië en is naar Rusland en Oost-Europese landen gehaald voor zijn pels. De wasbeerhonden zijn zich vanaf daar gaan verspreiden naar de rest van Europa én Nederland.

"We kunnen er weinig tegen doen", zegt La Haye. "Wasbeerhonden blijven onder de radar en zijn moeilijk op te sporen. Ook kan hij in korte tijd tientallen kilometers afleggen." Qua dieet kan het dier makkelijk in Nederland leven, het lijkt namelijk op dat van de vos.

Voor mensen is de komst van de wasbeerhond geen probleem, maar dat kan het voor kolonievogels wel zijn. "Het is een roofdier en die kan in een nacht alle eieren en jonge vogels opeten."

Drager van ziektes

De wasbeerhond die in de berm is gevonden, wordt volgens Omroep Flevoland door het RIVM onderzocht. Ze kunnen namelijk parasieten bij zich dragen waar ook mensen ziek van kunnen worden. Het wordt daarom ook afgeraden om een dood gevonden wasbeerhond met blote handen aan te raken.