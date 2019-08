Nieuwe hoofdstad Indonesië komt in Oost-Kalimantan

De nieuwe hoofdstad van Indonesië komt in de provincie Oost-Kalimantan op het Indonesische deel van het eiland Borneo. Dat heeft president Widodo bekendgemaakt.

De nieuwe hoofdstad komt in een gebied dat deel uitmaakt van de regio's Noord-Penajam Paser en Kutai Kartanegara. Dat is aan de kust van het eiland, in de buurt van de havenstad Balikpapan.

Volgens de president is het een strategische locatie, "in het centrum van Indonesië, dicht bij een groeiend, stedelijk gebied". De stad is ook belangrijk voor de verscheping van kolen en olie.

In april maakte Widodo al bekend dat Jakarta zal worden vervangen als hoofdstad, maar noemde hij nog geen nieuwe plek. Met tien miljoen inwoners is Jakarta in het noordwesten van Java overvol, met verkeersopstoppingen en een enorme vervuiling als gevolg. Ook zakt de stad weg in zee.

Miljarden euro's

Een naam voor de nieuwe hoofdstad is er nog niet. Pas in 2024 zal met de feitelijke verhuizing vanuit Jakarta worden begonnen.

De verhuizing kost miljarden euro's. Een kleine 20 procent daarvan wordt opgebracht door Indonesië zelf. De rest van het bedrag moet komen van publiek-private samenwerkingsverbanden en particuliere investeerders.

Natuurbeschermers zeggen in een eerste reactie bang te zijn dat de nieuw te bouwen hoofdstad het leefgebied van bedreigde diersoorten op Borneo in gevaar zal brengen. Op het eiland wonen verschillende bedreigde diersoorten, zoals orang-oetans, honingberen en neusapen.

Niet nieuw

De discussie over de verhuizing van de hoofdstad is niet nieuw. Zestig jaar geleden werd daar al over gesproken. Soekarno, de eerste president van Indonesië, vond al dat de hoofdstad zou moeten worden gevestigd in Kalimantan.

Soekarno wilde de verhuizing vooral omdat Jakarta ooit Batavia was, de hoofdstad van de kolonie Nederlands-Indië. Widodo gaat het met name om de ontwikkeling van de economie. Jakarta blijft wel het het zakencentrum van het land.