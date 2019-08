100 Britse bedrijven naar Nederland door onzekerheid brexit

Nederland wordt steeds populairder bij Britse bedrijven. Door de groeiende onzekerheid over de brexit hebben inmiddels al honderd bedrijven de oversteek gemaakt naar ons land. Zo'n 325 zeggen grote interesse te hebben, meldt het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA).

De bedrijven zijn bang voor een no-deal-brexit en de gevolgen daarvan voor de toegang tot de Europese markt, zegt NFIA-commissaris Jeroen Nijland. Zijn organisatie probeert namens de Nederlandse overheid buitenlandse bedrijven naar Nederland te halen.

Het leeuwendeel van de Britse bedrijven verhuist naar Amsterdam. Een kleiner deel gaat naar Rotterdam en andere delen van de Randstad.

Zwarte schermen

Financiële dienstverleners en mediabedrijven zoals Bloomberg, MarketAxess en het Europese hoofdkantoor van Discovery - bekend van de tv-zenders TLC en Animal Planet - maakten onlangs de overstap.

Volgens het NFIA hebben ze een goede reden om naar Nederland te komen. "In beide sectoren ben je afhankelijk van vergunningen. Als mediabedrijven wachten tot de brexit gaan de zenders mogelijk op zwart. Want om in Europa te kunnen uitzenden, moeten zij hier een vergunning hebben. En financiële dienstverleners mogen zonder vergunning geen zaken meer doen in de EU", zegt een woordvoerder.

Veel van de bedrijven zullen de Britse markt niet definitief vaarwel zeggen. Zij verhuizen een deel van hun bedrijf en blijven zo actief op twee markten. Op deze manier zal van tv-bedrijf Discovery het grootste deel naar Nederland verhuizen, maar blijft de tv-vergunning gelden in het Verenigd Koninkrijk.

Gunstig vestigingsklimaat

Dat de Britse bedrijven de Noordzee oversteken, heeft te maken met verschillende gunstige vestigingsvoorwaarden, zegt het NFIA. Zo zijn hier goede logistieke voorzieningen, spreken veel Nederlanders Engels en is er een digitale infrastructuur waardoor de Europese markt altijd toegankelijk zal zijn.

Bedrijven kunnen op deze manier internationaal talent blijven aantrekken en aanspraak doen op Europese innovatiegelden, is het idee.

De eerste 62 bedrijven die vanwege de brexit naar Nederland zijn verhuisd, hebben volgens het NFIA zo'n 2500 banen en 310 miljoen euro aan investeringen opgeleverd. Het is nog niet bekend hoeveel banen en geld de volgende veertig opleveren.