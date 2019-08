Vijf doden op Mallorca bij botsing tussen helikopter en vliegtuigje

Bij een ongeluk op Mallorca met een helikopter en een vliegtuigje zijn vijf doden gevallen, onder wie een minderjarige. Dat zeggen de autoriteiten op het Spaanse eiland.

In de helikopter zaten twee mensen, in het vliegtuig drie. De crash gebeurde om 13.35 uur bij het dorpje Inca, in het midden van het eiland. De twee luchtvoertuigen stortten volgens de Spaanse krant El País neer op een privéterrein.

De brandweer, de Guardia Civil en de lokale politie rukten uit. Brandweerlieden hebben de brand geblust die ontstond bij het ongeluk.