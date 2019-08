Caravan uitgebrand in Drachten, elfde brand in korte tijd

In de nacht van zaterdag op zondag is in Drachten een caravan uitgebrand. De brand is waarschijnlijk aangestoken. Het is de elfde keer in een aantal weken tijd dat er brand is gesticht in de Friese plaats.

De brandweer rukte de afgelopen tijd al tien keer uit voor brandjes in onder meer containers, vuilniszakken en een coniferenhaag. Die konden relatief makkelijk worden gedoofd.

De brand in de caravan werd rond 03.30 uur opgemerkt door een voorbijganger die de hond uitliet. De brandweer kon de caravan niet meer redden, maar wist wel te voorkomen dat de brand oversloeg naar een nabijgelegen huis. De omgeving werd tijdelijk afgezet vanwege explosiegevaar, schrijft Omrop Fryslân.

Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan, maar de politie denkt aan brandstichting. "Een van de scenario's waar we rekening mee houden is dat alle elf de branden door dezelfde persoon of personen zijn aangestoken", zegt een woordvoerder.