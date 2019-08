Gewapende overval op koeriersbedrijf in Den Bosch, daders gevlucht

Een koeriersbedrijf in Den Bosch is zaterdagavond overvallen. Gewapende mannen drongen het pand binnen en bedreigden het personeel.

De bewapende en in donker geklede mannen vielen het bedrijfspand binnen rond 22.30 uur. Het is niet bekend met wat voor wapens ze het personeel intimideerden. Ondanks de bedreigingen wist een medewerker toch de politie te alarmeren. Toen agenten arriveerden, waren de daders al gevlucht in een auto.

De overvallers gingen er met diverse waardevolle spullen vandoor. Wat er precies is buitgemaakt, wil de politie niet zeggen, schrijft Omroep Brabant. Het bedrijf bezorgt onder meer paspoorten, rijbewijzen, ID's en simkaarten bij mensen thuis.

Na de overval is het bedrijventerrein waar het bedrijf is gevestigd tijdelijk afgezet. Ook werden de toegangswegen naar het bedrijvenpark gecontroleerd. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht en is op zoek naar getuigen.

Er raakte niemand gewond bij de overval. Het is niet bekend hoeveel medewerkers aanwezig waren in het pand.