Terugkeer Rohingya mislukt: niemand durft terug naar Myanmar

Een poging om voor het eerst Rohingya-vluchtelingen uit Bangladesh terug te laten keren naar huis, is afgelopen week mislukt. Het was de bedoeling 3450 mensen met bussen de grens over te zetten, maar er kwam niemand opdagen.

De vluchtelingen willen alleen terugkeren als Myanmar hun burgerschap garandeert en verzekert andere rechten niet te schenden. Het land wil niet ingaan op die eisen.

Het is de tweede keer repatriƫring op niks uitloopt: november vorig jaar waren er ook geen aanmeldingen. Vluchtelingenorganisatie UNHCR zegt dat er meer moet worden gewerkt aan herstel van vertrouwen. Bangladesh staat erop dat terugkeer vrijwillig gebeurt.

Genocide

Er zijn ruim een miljoen vluchtelingen naar Bangladesh gekomen. Dat begon in augustus 2017, toen Myanmar militaire operaties startte in de staat Rakhine. Volgens het land was dat om Rohingya-rebellen te bestrijden, maar de bevolking spreekt van een etnische zuivering: de Rohingya zijn een mosliminderheid in het overwegend boeddhistische land.

Volgens de VN is er aanleiding om de militaire machthebbers in Myanmar te vervolgen voor het schenden van mensenrechten. Het leger zou een systematische campagne tegen de Rohingya voeren en zich daarmee schuldig maken aan genocide.