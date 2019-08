Von der Leyen op koers met man-vrouwverhouding in Europese Commissie

Politieke verdeling

Voorlopig zijn de christendemocraten in de meerderheid met negen kandidaten. De sociaaldemocraten hebben tot op heden zeven nieuwe commissarissen (inclusief de Nederlander Frans Timmermans), maar kunnen eveneens op negen komen, omdat de verwachting is dat Portugal en Roemenië met een sociaaldemocraat op de proppen komen.

Opvallend is dat de liberalen vooralsnog op drie posten staan in de nieuwe Commissie: de Deense vice-voorzitter Margrethe Vestager, Kadri Simson uit Estland en de Tsjechische Vera Jourová. Waarschijnlijk komt daar nog een Franse kandidaat bij, zodat de liberalen vier posten in de wacht slepen.

De Europese Conservatieven (ECR/Acre) hebben de Pool Krzysztof Szczerski, op dit moment nog chef van het kabinet van de Poolse president. De Groenen hebben Virginijus Sinkevicius uit Litouwen, die nu nog minister is in zijn land. Slovenië stuurt de partijloze politicus Janez Lenarcic.

Terugkeer

In totaal keren acht politici terug in de nieuwe Europese Commissie, onder wie dus Frans Timmermans. Verder komt de Bulgaarse Mariya Gabriel terug. In de ploeg van Juncker hield ze zich bezig met onder meer digitalisering, maar Bulgarije wil graag een upgrade, waarbij landbouw wordt genoemd.

Ook Oostenrijk, Slowakije, Letland, Denemarken, Tsjechië en Ierland nomineren dezelfde commissaris. Phil Hogan, die nu nog landbouw doet, hoopt een economische portefeuille te krijgen en de Deense Vestager wordt naast Timmermans de andere vice-voorzitter van de Commissie.