Franse politie zet traangas en waterkanonnen in tegen betogers G7-top

De Franse oproerpolitie heeft korte tijd waterkanonnen en traangas ingezet om een menigte demonstranten in Bayonne uiteen te drijven. In de stad in het zuidwesten van Frankrijk waren betogers bijeengekomen om te protesteren tegen de top van zeven grote industrielanden en de EU in het nabijgelegen Biarritz.

Enkele honderden actievoerders blokkeerden wegen in Bayonne. Enkelen zouden met stenen hebben gegooid. Voor de G7-top zijn 13.000 militairen en agenten ingezet.

De driedaagse top is vandaag van start gegaan met een officieel welkom door de Franse president Macron. Aansluitend hebben de wereldleiders een informeel diner. Morgen begin het inhoudelijke deel van de top.

De komende dagen worden enkele grote thema's besproken, zoals het handelsconflict tussen China en de VS, de bosbranden in het Amazonegebied, de brexit, en de spanningen tussen Iran en enkele westerse landen.

Eerder vandaag liepen duizenden antiglobalisten een vreedzame protestmars in het Franse Hendaye, op de grens met Spanje. Ze eisten dat de wereldleiders actie ondernemen tegen klimaatverandering en economische ongelijkheid.