Westerscheldetunnel tijdelijk afgesloten door wielrenner

De Oostbuis van de Westerscheldetunnel is zondagmiddag korte tijd afgesloten geweest omdat er een wielrenner door de tunnel reed. De politie heeft de jongeman meegenomen.

De toezichthouders van de tunnel merkten de wielrenner op en waarschuwden hem en het overige verkeer meteen. Ook werd er een snelheidsbeperking ingesteld.

De tunnel is in de richting van Borssele tien minuten helemaal dicht geweest. De wielrenner krijgt naar verwachting een waarschuwing of een bekeuring, schrijft Omroep Zeeland.