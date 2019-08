Bij een mishandeling in een speeltuin in Assen is een man om het leven gekomen. De politie heeft vijf verdachten aangehouden.

De politie doet onderzoek in de speeltuin, die ligt aan de weg Iemstukken in de wijk Peelo in het noorden van Assen.

Wat er gebeurd is, kan de politie nog niet zeggen. Agenten zijn op zoek naar getuigen.