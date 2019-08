Agenten klimmen mannen achterna in 80 meter hoge hijskraan

De politie heeft vannacht twee jongemannen bekeurd voor het beklimmen van een zeker 80 meter hoge hijskraan. Om de kraanklimmers beneden te krijgen, moesten de agenten zelf ook naar boven.

De politie kwam in actie na een melding over vreemde geluiden vanaf een hijskraan in de buurt van de RAI in Amsterdam. De agenten vermoedden dat er mensen bovenin de kraan zaten maar kregen geen contact. Daarop besloten ze zelf ook maar naar boven te klimmen.

Toen de twee politiemannen bijna boven waren, zei het tweetal uit zichzelf dat ze naar beneden zouden komen. Naar eigen zeggen zaten ze daar om van het uitzicht te genieten, schrijft NH Nieuws. Beiden kregen een boete voor het betreden van verboden terrein. Volgens de politie accepteerden de mannen die zonder morren.

De agenten hebben zelf genoten van het panorama. "Wees eerlijk, het uitzicht was ook wel fantastisch", schrijven ze op Facebook.