Wetenschapper ontdekt nieuwe bijensoort op industrieterrein in Ede

Wetenschapper Theo Zeegers heeft een nieuwe bijensoort in Nederland ontdekt. Hij trof de zogenoemde zwartpootwolbij aan tijdens veldwerk in Ede.

Volgens de entomoloog - die zich bezighoudt met de studie van insecten - is de ontdekking best bijzonder. "Het gebeurt eens in de twee jaar dat een nieuwe soort wordt ontdekt in ons land", zegt Zeegers tegen Omroep Gelderland.

De bijensoort heet voluit Anthidium septemspinosum. De bijen zijn te herkennen aan zwarte dijen en schenen en lijken over het algemeen veel op wespen.

Industrieterrein

De soort komt met name voor in Zuid- en Midden-Europa maar wordt ook steeds vaker in het noorden van Europa aangetroffen. Het is niet duidelijk of het insect Ede op eigen kracht heeft bereikt of dat het door mensen is meegenomen.

Zeegers ontdekte de bij op een industrieterrein in de Gelderse plaats. "Een opmerkelijke plek, maar wel in een wegberm langs de slootkant waar veel bloemen groeien." Hij zag het beestje tussen een aantal grote wolbijen, die veel voorkomen in Nederland. "Er zat zo'n raar beest tussen, dat was die nieuwe soort."

In totaal leven er in Nederland nu 361 soorten bijen.