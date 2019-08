Parochies in Limburg opgelicht voor duizenden euro's

Meerdere parochies in Limburg zijn voor duizenden euro's opgelicht. Medewerkers werd verteld dat de kerkgemeenschappen een betalingsachterstand hadden bij de Belastingdienst.

De oplichters deden zich voor als medewerkers van de fiscus. Ze belden de parochies op met de boodschap dat een achterstallige betaling zo snel mogelijk moest worden voldaan. Zeker twee parochies trapten erin, om welke het gaat is niet bekendgemaakt. Het bisdom Roermond sluit niet uit dat meer parochies zijn opgelicht.

De schade loopt per parochie in de duizenden euro's. "Het gaat om een hoop geld", zegt een woordvoerder van het bisdom Roermond tegen 1Limburg. "Veel parochies staan er financieel al niet goed voor." Er is aangifte gedaan bij de politie.

Afhankelijk van giften

Het bisdom Roermond telt bijna 300 parochies. Die zijn afhankelijk van giften van kerkgangers en andere weldoeners. De gedupeerden kunnen dus niet rekenen op financiƫle steun van het bisdom. Maar volgens een woordvoerder zijn de meeste parochies tegen oplichting verzekerd.

Vrijdag waarschuwde het bisdom Breda ook al voor oplichting. Vrijwilligers hadden een nepmail gekregen van internetcriminelen die zich voordeden als pastoor. Daarin vroegen ze om financiƫle steun voor de parochie. De oplichters zouden ook actief zijn in het bisdom Den Bosch.