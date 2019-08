Hoop voor bedreigde neushoorn: eitjes veiliggesteld van laatste vrouwtjes

Als het de onderzoekers lukt om een embryo te creëren, zal die worden ingebracht bij een zuidelijke witte neushoorn. Van die soort lopen er naar schatting nog ruim 20.000 rond in het zuiden van Afrika.

De noordelijke ondersoort, die meer vacht op de oren en een kortere hoorn heeft dan de zuidelijke variant, staat al decennia op de rand van uitsterving. In 1960 liepen er naar schatting nog ruim 2600 dieren rond in landen in het midden van Afrika. Een kwart eeuw later waren dat er nog maar 15.

Door intensieve stroperij is het snel bergafwaarts gegaan met de soort. Het ivoor uit de hoorn wordt voor veel geld verkocht op de zwarte markt. Daarnaast is het leefgebied van het dier de afgelopen decennia kleiner geworden door onder meer de toename van landbouw.

Project tegen uitsterving

Toen er in 2015 nog maar drie exemplaren in leven waren in het wild startten wetenschappers een project met als doel het uitsterven van de soort te voorkomen. De twee overgebleven vrouwtjes Najin en Fatu worden sindsdien 24 uur per dag bewaakt in het Keniaanse reservaat waarin ze verblijven.

Van de laatste stier, Sudan, werd sperma ingevroren. De koeien bleken alleen niet in staat om kalveren te baren; de achterpoten van Najin bleken te zwak voor paring en Fatu had letsel in haar baarmoeder.

Met het afnemen van de eitjes van de dieren is er nu een oplossing voor die problemen gevonden. Uiteindelijke doel van het project is een kudde van 15 dieren creëren. Dat kan volgens de wetenschappers nog decennia duren. De draagtijd van een witte neushoorn is gemiddeld 17 maanden.