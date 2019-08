Fouten met belastingaangifte bij scheiding, Belastingdienst start campagne

De Belastingdienst begint maandag een campagne om mensen die gaan scheiden te waarschuwen. Uit steekproeven van de dienst blijkt dat stellen die uit elkaar gaan veel meer fouten maken bij hun aangifte en het aanvragen van toeslagen.

Die fouten leiden vaak tot forse naheffingen, oplopend tot duizenden euro's. Het gaat vooral fout als mensen een huis hebben en kinderen. De dienst komt daarom met een checklist, waarop mensen kunnen zien wat ze moeten regelen als ze uit elkaar gaan.

Hypotheekrenteaftrek

Een veelvoorkomende fout is de hypotheekrenteaftrek, zegt de projectleider 'doelgroep Scheiden' van de Belastingdienst. Ex-partners trekken vaak allebei de volledige hypotheekrente af. Dit is niet toegestaan.

Ook met de kinderopvangtoeslag gaat het geregeld mis: die wordt aangevraagd zonder dat er een co-ouderschapsregeling is afgesproken. Het maakt daarbij niet uit of er hierbij sprake was van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Toeslagen

"Op het moment dat mensen uit elkaar gaan is het verstandig afspraken over fiscale zaken te maken en die op papier te zetten", zegt de projectleider. "Daarnaast adviseren wij mensen met een voorlopige aanslag deze aan te passen en niet te wachten tot de aangifteperiode van het jaar daarop. Ook is het belangrijk toeslagen op tijd te wijzigen of aan te vragen."

In 2018 liepen zo'n 30.000 huwelijken op de klippen, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook werden vorig jaar 2500 geregistreerde partnerschappen verbroken. Het aantal echtscheidingen nam in vijf jaar tijd wel met ruim 14 procent af.