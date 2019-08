Chili gaat gebukt onder aanhoudende droogte

Het Zuid-Amerikaanse land Chili kampt met een van de langste periodes van droogte in zestig jaar tijd. Vooral in de regio van de hoofdstad Santiago in het midden van het land zijn de problemen groot. Complete meren waar vroeger toeristen gingen zwemmen in de zomer, zijn verdampt.

Chileense wetenschappers waarschuwden vier jaar geleden al dat de droogte door klimaatverandering permanent zou kunnen worden. Al zo'n tien jaar valt er te weinig regen om vee, industrie en mensen van water te voorzien. Ook leidt het gebrek aan water tot bodemerosie. De vrees is dat uiteindelijk 60 procent van het land in woestijn zal veranderen.

De problemen worden de laatste maanden nijpender. Drinkwater wordt schaarser en boeren verkopen hun vee, omdat ze geen geld hebben om ze te drinken te geven. Daarnaast verbruikt de Chileense industrie veel water. Zo is er mijnbouw voor lithium en is het land een van de grootste producenten ter wereld van koper.

Inmiddels heeft de Chileense overheid maatregelen aangekondigd, waaronder steunmaatregelen voor boeren en de aanleg van twintig waterreservoirs. Ook besloot de minister van Financiƫn enkele dagen geleden om in de begroting een post op te nemen waarin geld komt om de problemen door klimaatverandering tegen te gaan.

Chili houdt in december een grote conferentie over de gevolgen van klimaatverandering.