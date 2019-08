Stevent Amerika af op een recessie?

Augustus was tot toe een maand van wisselende signalen. Wisselende signalen van de beurzen. Wisselende signalen in de escalerende handelsruzie tussen de VS en China. En wisselende signalen van het Witte Huis over de wisselende signalen van de Amerikaanse economie.

Laten we bij de economie beginnen.

De fundamenten van de Amerikaanse economie zijn stevig. De werkloosheid (3,7 procent) en inflatie (1,8 procent) zijn laag. Het consumentenvertrouwen is nog altijd hoog en de Amerikaanse consument trekt vlijtig zijn portemonnee, zo blijkt uit de laatste cijfers. Tot dusverre hebben Amerikanen in de eerste zeven maanden van dit jaar 5,9 procent meer uitgegeven in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Dat is goed nieuws voor de VS, want twee derde van de Amerikaanse economische activiteit is gebaseerd op consumentenuitgaven. De Amerikaanse economie groeit nu al 121 maanden achtereen, een periode die onder Obama begon in juni 2009 en zich doorzette onder Trump. Het is de langste periode van onafgebroken economische groei uit de Amerikaanse geschiedenis.

Tot zover het goede nieuws.

De handelsoorlog met China begint merkbaar te worden. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de verhoging van de importheffingen op Chinese producten grotendeels wordt doorberekend in de prijzen. Met andere woorden: de Amerikaanse consument betaalt de rekening. Daarmee wordt het effect van de grote belastingverlaging van 2017 deels tenietgedaan.

Volgens de Amerikaanse Rekenkamer kost de handelsoorlog een Amerikaans gezin gemiddeld 600 dollar per jaar. Dat bedrag kan oplopen als Trump zijn voornemen uitvoert om de importheffingen verder op te krikken in september en december. China op zijn beurt besloot vandaag een nieuwe reeks importheffingen in te voeren op Amerikaanse producten.

Belastingverlaging

Verder is het effect van de belastingverlaging inmiddels uitgewerkt. Volgens Trump zou de verlaging van de vennootschapsbelasting leiden tot versnelde economische groei en hogere lonen voor werknemers. Bedrijfsinvesteringen en industriële activiteit nemen de laatste tijd echter weer af. De economische groei is onder Trump min of meer van hetzelfde niveau als de laatste zes jaar onder Obama. Een echte "Trump bump" is dus uitgebleven.

Hetzelfde geldt voor de lonen. Ondanks de historisch lage werkloosheid en krapte op de arbeidsmarkt zijn de lonen bescheiden gegroeid. Na aftrek van inflatie bedroeg de reële loonstijging in 2018 1,2 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Groeiend begrotingstekort en staatsschuld

De belastingverlaging en de verhoging van de uitgaven hebben bovendien een puinhoop gemaakt van de overheidsfinanciën. De theorie dat de belastingverlaging zichzelf wel zou terugbetalen, is een illusie gebleken. Trump beloofde aan het begin van zijn presidentschap de volledige staatsschuld van 19.000 miljard dollar in acht jaar tijd helemaal weg te werken, maar het tegenovergestelde lijkt nu te gebeuren.

Volgens de Amerikaanse Rekenkamer zal het begrotingstekort in 2020 de 1.000 miljard dollar overschrijden - en dat in tijden van hoogconjunctuur. Door het snel oplopende begrotingstekort groeit ook de staatsschuld. Nu nog bedraagt de staatsschuld (inmiddels $22.000 miljard) 79% van het Bruto Binnenlands Product, maar met het huidige tempo zal het oplopen tot 95 procent in 2029, het hoogste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog.