Verplaatsing aftrap vastelaovend naar MECC: 'We gaan het zo leuk mogelijk maken'

In Maastricht wordt teleurgesteld gereageerd op het verplaatsen van het populaire carnavalsevenement 11devande11de van het Vrijthof naar congrescentrum MECC.

Vooral het feit dat het evenement dan niet meer in de buitenlucht is, zit veel mensen dwars. "De echte Maastrichtse vastelaovend wordt volgens mij buiten gevierd. Van Onze Lieve Vrouweplein naar Vrijthof was een promotie. Van Vrijthof naar MECC is geen degradatie maar een vrije val..... Heel jammer dit", schrijft iemand op Twitter. "Het wordt nooit meer zoals het was" en "historische vergissing van Mestreech", zijn enkele andere reacties.

Zwerven door de binnenstad

Volgens organisator Rob Knubben van de Sjeng Kraft Kompenei was de verplaatsing nodig omdat het evenement uit zijn jasje is gegroeid. "We zijn al vier jaar bezig om mensen te weren omdat het Vrijthof te vol was. Daarom is besloten de stap te maken naar het MECC", zegt hij tegen L1.

Knubben zegt dat er ieder jaar meer bezoekers zijn. Afgelopen jaar kwamen 14.000 mensen naar het Vrijthof, terwijl er op het plein maar plaats was voor 10.000 feestvierders. Mensen die niet meer werden toegelaten, gingen door de binnenstad zwerven, vertelt Knubben, en dat vonden winkeliers niet prettig.

Horeca

Horeca-ondernemers rond het Vrijthof staan een beetje dubbel tegenover de verplaatsing. Aan de ene kant was het natuurlijk goed verdienen aan alle feestgangers, maar aan de andere kant was het ook ieder jaar weer een immense klus. "Vanwege de veiligheidsvoorschriften moest alles opgeruimd: parasols, meubilair, tussenschotten en dat allemaal voor een dag. Het kon niet anders meer", zegt Kammie Jongen van de Vereniging Vrijthofondernemers.

Omdat ook de Belgen op 11 november een feestdag hebben, kwamen ze vroeger massaal naar Maastricht om geld uit te geven in winkels en horeca. Maar door de grote drukte kwamen ze niet meer. Jongen hoopt dat de Belgen weer terugkomen nu het feest wordt verplaatst.

Organisator Knubben realiseert zich dat bezoekers in een andere sfeer terechtkomen, maar daar wordt volgens hem hard aan gewerkt. "We gaan ontzettend ons best doen om het zo leuk mogelijk te maken. We kunnen groter uitpakken, met podium, licht en het eten".