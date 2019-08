Zoektocht naar 200 kinderen die mogelijk zijn misbruikt door Franse chirurg

In Frankrijk hebben meerdere vrouwen zich bij de politie gemeld in verband met een zoektocht naar slachtoffers van een groot misbruikschandaal. Begin deze week kwam naar buiten dat een Franse oud-chirurg mogelijk meer dan 200 kinderen heeft misbruikt. Mogelijk gaat het om de grootste misbruikzaak ooit in Frankrijk.

De 68-jarige Joel Le Scouarnec zit sinds 2017 vast op verdenking van vier gevallen van kindermisbruik. Bij het politieonderzoek werden onder de vloer van zijn woning dagboeken van de afgelopen dertig jaar aangetroffen. In de aantekeningen, soms voorzien van tekeningen, beschreef hij uitvoerig hoe hij zijn slachtoffers had misbruikt. Dat deed hij bijvoorbeeld nadat hij hen had geopereerd.

De zaak kwam aan het rollen toen een buurmeisje van de arts haar vader vertelde dat Le Scouarnec zijn geslachtsdeel had laten zien. Onderzoek wees uit dat het meisje seksueel was misbruikt. Toen hij vervolgens in verband werd gebracht met het misbruik van drie andere kinderen, werd hij opgepakt. Jaren geleden, in 2005, zat hij al eens vier maanden in de cel voor het bezit van kinderporno.

'Walgelijk'

In de woning van de arts trof de politie kinderporno, seksspeeltjes en -poppen aan. Ook werden dus dagboeken gevonden, met de namen van 200 tot 250 kinderen. De politie probeert die namen nu te verbinden aan de namen van pati├źnten in alle ziekenhuizen waar Le Scouarnec ooit heeft gewerkt. Alle mannen en vrouwen die uit dat onderzoek komen, worden gehoord.

Sinds het verhaal begin deze week naar buiten kwam, heeft een onbekend aantal vrouwen zich gemeld bij de politie en Franse media. Er is ook aangifte gedaan tegen de arts. Een advocaat die een aantal vrouwen bijstaat, zegt tegen Franse media dat de dagboekpassages "walgelijk" zijn. "Het is onbegrijpelijk om te lezen hoe een kind tot een lustobject verwordt in zijn ogen", zegt ze.

De oud-chirurg ontkent het misbruik van de eerste vier kinderen niet. Over de dagboeken met gedetailleerde beschrijvingen van verkrachtingen zegt hij dat het alleen gaat om zieke fantasie├źn die hij had over kinderen.