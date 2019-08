Politie: Nederlanders, Belgen en Duitsers waren uit op knokpartij in Enschede

Hooligans uit Nederland, België en Duitsland waren gisteren van plan om in Enschede op de vuist te gaan rond de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Royal Antwerp FC. Dat zegt de politie. Er waren de dagen voor het duel signalen binnengekomen dat supportersgroepen uit waren op een confrontatie.

Een noodbevel van burgemeester Van Veldhuizen zorgde ervoor dat er geen Belgische supporters welkom waren. Volgens de politie droeg dat besluit bij aan het uitblijven van grote incidenten bij de wedstrijd, die vanwege het ingestorte dak in het AZ-stadion in Enschede werd gespeeld.

De openbare orde en veiligheid in de stad en rond het stadion kon onvoldoende gewaarborgd blijven, zei Van Veldhuizen toen hij het noodbevel bekendmaakte. Daarop kwam een storm van kritiek uit België. Via sociale media werd bijvoorbeeld opgeroepen om het gemeentehuis te bellen en te mailen.

Verzwaarde handschoenen

Gisteren werden negentien mensen aangehouden in verband met het noodbevel. Onder hen waren achttien Belgen. De meeste arrestanten hadden verzoeken om de gemeente Enschede te verlaten genegeerd. De politie vond bij vijf mannen verzwaarde handschoenen en iemand had een honkbalknuppel bij zich. Ze zijn inmiddels weer vrijgelaten en hebben een boete gekregen van 200 euro.

Een politiewoordvoerder zegt tegen RTV Oost dat ook supporters van FC Twente zich "spottend" en "zoekend" gedroegen in het centrum van Enschede en dat een aantal keren een escalatie in de kiem is gesmoord.

Hoewel de situatie in en rond de stad gespannen was, snapt de politie wel dat de burgemeester niet de hele wedstrijd heeft verboden.

"Het makkelijkste was als we hadden gezegd: 'Donderdagavond hier een wedstrijd? Nee, dat kan niet. Dan hebben we al twee evenementen, laat maar zitten'", aldus de woordvoerder. "Maar dan was de wedstrijd misschien wel niet doorgegaan en had AZ geen kans op de volgende ronde van de Europa League gehad."