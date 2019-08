Miljardair en Republikeinse suikeroom David Koch (79) overleden

De Amerikaanse miljardair en filantroop David Koch is overleden. Hij was een van de rijkste personen in de Verenigde Staten en speelde als geldschieter een grote rol in de Amerikaanse politiek. Koch was 79 jaar.

Als eigenaar van de multinational Koch Industries verdiende hij veel geld, onder meer in de aardolie-industrie en met de verkoop van consumentenproducten. Dat geld stak hij samen met zijn broer Charles in een verstrekkend politiek netwerk, dat door critici 'Kochtopus' werd gedoopt.

In de politiek

David Koch streed als rasechte libertariƫr voor een minimale overheid en tegen belastingen. In zijn jongere jaren was hij actief voor de Libertarische Partij: zo was hij in 1980 de running mate van presidentskandidaat Ed Clark. Die haalde echter maar 1 procent de stemmen.

Daarna richtte de miljardair zich samen met zijn broer Charles op de Republikeinse partij. Hij steunde Republikeinse kandidaten financieel en richtte de organisatie Americans for Prosperity op in 2004. Die lobbygroep werd bijzonder invloedrijk in de nasleep van de bankencrisis doordat de gebroeders Koch de conservatieve Tea Party-beweging steunden.

Hoeveel geld de Koch-broers precies hebben geschonken aan politieke doelen is onduidelijk. Volgens The Washington Post gaan schattingen uit van honderden miljoenen dollars.

Koch als filantroop

David Koch werd in 1940 geboren in de stad Wichita in Kansas. Hij groeide op met zijn tweelingbroer Bill en zijn oudere broers Frederick en Charles. Hun vader, Fred Koch, was een succesvol ondernemer in de aardolie-industrie. David studeerde net als zijn vader chemische technologie en ging in 1970 voor het familiebedrijf werken.

Lange tijd woonde hij in New York, waar hij een vaak geziene gast was op feesten, totdat hij in 1991 een "levensveranderende gebeurtenis" meemaakte. Hij zat in een vliegtuig dat in botsing kwam met een ander toestel op de luchthaven van Los Angeles. Er brak brand uit en David wist ternauwernood te ontsnappen, in tegenstelling tot 33 andere passagiers die om het leven kwamen.

Later beschreef hij de gebeurtenis als "spiritueel". De ervaring inspireerde hem om zich in te zetten voor goede doelen. Hij doneerde bijvoorbeeld miljoenen aan kankeronderzoek - hij leed zelf aan prostaatkanker - en steunde het National Museum of Natural History in Washington.

Geen steun aan Trump

Ondanks hun jarenlange steun voor de Republikeinse partij besloten de Koch-broers in 2016 Trump niet te steunen. Ze konden zich niet vinden in zijn protectionistische economische beleid. Desondanks drukten ze naar verluidt wel hun stempel op Trumps regering: ze zouden nauwe banden hebben met onder anderen vice-president Mike Pence en minister Pompeo van Buitenlandse Zaken.

In 2018 trok Koch zich terug uit het familiebedrijf vanwege gezondheidsproblemen. Hij laat een miljardenerfenis en drie kinderen na.