Meisje overlijdt na explosie op Westelijke Jordaanoever

Een Israëlisch meisje van 17 is overleden nadat ze zwaargewond was geraakt bij een explosie op de Westelijke Jordaanoever. Haar broer van 21 en haar vader raakten ook gewond, de toestand van de broer is ernstig. De drie gezinsleden waren bij een waterbron toen de ontploffing zich voordeed.

De ontploffing was bij de Joodse nederzetting Dolev ten noordwesten van Jeruzalem. Het Israëlische leger spreekt van een Palestijnse aanval. Onduidelijk is of het ontplofte voorwerp was gegooid of dat het explosief eerder op de plek was neergelegd.

De Israëlische premier Netanyahu heeft de nabestaanden gecondoleerd en gezworen de daders te vervolgen. Ook zei hij de Joodse nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever te zullen steunen.