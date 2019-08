Elke dag een combinatiepil verlaagt kans op hartinfarct flink

Wie elke dag een combinatiepil slikt waarin cholesterolverlagende en bloeddrukverlagende middelen zitten en ook nog aspirine, heeft veel minder kans op hart- en vaatziekten. Dat heeft een onderzoek in Iran aangetoond onder gezonde 50-plussers.

De onderzoekers in Iran selecteerden bijna 7000 gezonde 50- tot 75-jarigen. De helft kreeg elke dag zo'n polypil, terwijl de andere helft alleen werd voorgelicht over een gezonde leefstijl en wanneer nodig behandeld.

Het onderzoek duurde in totaal vijftien jaar. De conclusie was dat in de groep die de pil slikte de kans op een hartinfarct of een beroerte daalde met een derde tot de helft.

Enthousiast

Nederlandse deskundigen zijn enthousiast over het onderzoek, maar plaatsen een belangrijke kanttekening. De combinatiepil zou in landen waar de medische zorg op een relatief laag pitje staat veel meer nut hebben dan in ontwikkelde landen.

"In Iran en veel andere landen is de toegankelijkheid tot medicatie lager dan in de westerse wereld", zei dokter Angela Maas, hoogleraar cardiologie aan het Radboudumc in het NOS Radio 1 Journaal. "Voor deze landen is de polypil een enorme stap vooruit, maar als je zoals wij die stap al hebt gemaakt, denk ik dat je moet gaan finetunen op de individuele patiënt."

Iedereen dagelijks een pil laten slikken om hart- en vaatziekten te voorkomen is omstreden. Het zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat mensen ongezond blijven leven omdat ze ervan uitgaan dat ze door de pil minder risico op een infarct of een beroerte lopen.