Russische drijvende kerncentrale begonnen aan zeereis naar Noordpoolgebied

Een Russische drijvende kerncentrale die noordelijk Siberië van energie moet gaan voorzien vertrekt vandaag naar zijn eindbestemming. De Akademik Lomonosov wacht een 5000 kilometer lange zeereis door de wateren van Arctische Oceaan.

De reis begint in Moermansk, waar deze eerste drijvende kerncentrale ter wereld is geladen met nucleaire brandstof. Over vier tot zes weken eindigt de tocht in Pevek, de noordelijkste havenplaats ter wereld.

In Pevek moet de centrale stroom leveren voor toenemende aantal bewoners in het gebied. Door stijgende temperaturen neemt de bedrijvigheid daar toe.

Zeewater als koeling

De Akademik Lomonosov gaat de plaatselijke kernenergievoorziening op land vervangen, die volgens het Russische kernenergiebedrijf verouderd is. Pevek heeft maar vijfduizend inwoners, dus de centrale zal vooral bedrijven bedienen die olie en andere grondstoffen naar boven halen. Het koude zeewater gaat dienen als koeling.

Milieuorganisaties zijn onrust over de plannen en spreken van "Tsjernobyl op ijs". De Lomonosov zou kwetsbaar zijn voor storm. Mocht er nucleair afval vrijkomen, dan kan dat het kwetsbare Noordpoolgebied ernstig uit balans brengen. Een reddingsactie zal moeilijk zijn in het slecht begaanbare gebied.