Hoe de Baltische burgers de handen ineensloegen voor onafhankelijkheid

"Toen we begonnen, was het heel opwindend", zegt Vidmantas Purlys, die nu de Litouwse ambassadeur is in Den Haag. Purlys was destijds 18 en stond tussen zijn neef en vrienden in Vilnius. "Ik snapte dat ik een van de miljoen Litouwers was die meededen. Het was een moment van nationale eenheid en saamhorigheid. Ik voelde me trots."

"Ik was ruim op tijd naar het centrum gegaan", herinnert de ambassadeur zich. "We hadden toen geen sociale media, dus alles werd via de radio gecoördineerd. Zo wisten we het moment waarop we elkaars handen moesten vasthouden." Purlys denkt terug aan de gesprekken die hij toen voerde met andere demonstranten. "We hadden het over de toekomst. Over hoe lang het zou duren om los te komen van de Sovjet-Unie en, daarna, hoe een onafhankelijk Litouwen eruit moest zien."