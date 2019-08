Nederlandse film wint prijs op filmfestival Sarajevo

De film Take Me Somewhere Nice van de Nederlandse regisseur Ena Sendijarevic heeft de prijs voor beste film gewonnen op het filmfestival van Sarajevo. Het festival werd voor de 25ste keer gehouden en aan de prijs is een geldbedrag van 16.000 euro verbonden.

Sendijarevic (32) werd geboren in Bosnië, maar vluchtte als kind met haar ouders mee naar Nederland. Het is haar eerste film sinds haar afstuderen aan de Filmacademie in Amsterdam.

De film gaat over een tiener die van Nederland naar haar moederland Bosnië reist om haar zieke vader te ontmoeten en dan van de ene absurde situatie in de andere belandt. Take Me Somewhere Nice ging begin dit jaar in première op het filmfestival van Rotterdam.

In het NTR-programma Nieuwe Maan vertelt Ena Sendijarevic hoe ze op het idee voor de film is gekomen: