Vallen geplaatst voor poema die jongetje aanviel in Colorado

In de Amerikaanse staat Colorado heeft een poema een 8-jarig jongetje aangevallen en verwond. De jongen uit Bailey rende van de tuin naar de woning toen het roofdier de aanval plaatste en zich in zijn hoofd vastbeet.

Zijn broer zag het gebeuren en riep meteen de hulp in van hun vader. Die zorgde ervoor dat de poema losliet en ervandoor ging, waarna het jongetje direct met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis werd gebracht.

"Doordat de jongen rende, werd bij de poema waarschijnlijk de natuurlijke reactie om rennende prooien aan te vallen aangewakkerd", zei een woordvoerder van een natuurpark in Colorado.

Zakmes

Het is in Colorado de derde keer dit jaar dat een poema een mens aanvalt. Volgens het beleid van het natuurpark moeten wilde dieren die mensen aanvallen, gedood worden. Daarom zijn er vallen geplaatst en speurhonden ingezet om de poema te vangen.

Vorige week werd in een park ten noordoosten van Denver een jager aangevallen door een poema. In het gevecht met het dier bevrijdde hij zichzelf met behulp van een zakmes. De poema werd later teruggevonden door speurhonden en gedood door parkwachters.

In februari viel een poema een trailrunner aan. Die kreeg het voor elkaar om het wilde dier met zijn voet te laten stikken. In de afgelopen dertig jaar hebben 22 poema's mensen aangevallen in Colorado. Drie mensen kwamen daarbij om het leven.