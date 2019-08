Armen hebben steeds minder te besteden: 'Ik kan net mijn boodschappen doen'

Hoewel dat bedrag 14 procent hoger ligt dan in 2009 en de inkomens meestal zijn gestegen, houden ze door een verhoging van de vaste lasten en een prijsstijging van consumptiegoederen toch minder geld over.

En dat kan Vincent, die sinds 2009 in de schulden zit, alleen maar beamen. "In principe verdien ik nog steeds hetzelfde als wat ik voorheen verdiende, maar ik heb niks extra. 115 euro per week is echt heel krap. Daar kan ik net mijn boodschappen van doen. Een etentje of een keer naar een pretpark zit er niet in."

Daarom krijgt hij sinds 2016 hulp van een sociaal bewindvoerder. En met succes, want als alles goed gaat, is hij over twee jaar definitief uit de schulden. Een dag waar hij allang naar uitkijkt. "Dan gaan bij mij de slingers aan de muur en dan gaat de vlag uit."

Agenda

Het ministerie van Sociale Zaken zegt dat ze de koopkracht van kwetsbare groepen hoog op de agenda hebben staan. Op Prinsjesdag worden de plannen voor volgend jaar bekendgemaakt.