De aardgas-paradox: waarom Nederland ervan af wil en Duitsland juist overstapt

Er is nog een reden waarom aardgas in Duitsland als een redelijk alternatief wordt gezien voor olie. "Hier wordt heel anders tegen deze energiebron aangekeken", zegt Philipp Pausder, ceo van een groot installatiebedrijf uit Berlijn. "Dat komt doordat de politiek reageert op de emoties die bij de bevolking leven."

Die emoties verschillen per land. In Duitsland is er na de ramp in Fukushima de consensus ontstaan dat kernenergie te gevaarlijk is. "In Nederland hebben de aardbevingen datzelfde effect gehad op aardgas: er is onder de bevolking steun voor het dichtdraaien van de gaskraan. Zo drukken in Europa verschillende gebeurtenissen een stempel op het klimaatbeleid", is de indruk van Pausder.

Doodlopende weg

Het overstappen van olie op gas is dus voor Duitsland een stap in de goede richting. Maar kritiek is er ook. Experts noemen deze keuze een kortetermijnoplossing en te weinig ambitieus.

Een van die kritische deskundigen is Christoph Podewils van klimaatdenktank Agora. "De keuze voor aardgas is voor nu misschien goed, maar het is ook een doodlopende weg", zegt hij. "Want die ketels blijven vaak wel twintig tot dertig jaar staan. Met gas lukt het niet om de CO2-uitstoot naar nul te krijgen."

Volgens Podewils is het daarom beter om gas als warmtebron over te slaan en in te zetten op isolatie en echt duurzame bronnen.