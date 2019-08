Sjoemelende topman biodieselbedrijf moet bijna twee jaar de cel in

Topman Cees B. van Biodiesel Kampen is wegens valsheid in geschrifte en witwassen veroordeeld tot 2,5 jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Twee medeverdachten kregen voorwaardelijke celstraffen opgelegd.

Biodiesel Kampen zet oud frituurvet om in biodiesel. Het bedrijf sjoemelde met zogenoemde biotickets, een soort duurzaamheidscertificaten voor biodiesel. Op de certificaten stond dat er veel meer biobrandstof was verkocht dan in werkelijkheid het geval was. Dit leverde het bedrijf ongeveer twee miljoen euro op.

Ook bleek het bedrijf voor drie miljoen euro aan belastingfraude te hebben gepleegd. Biodiesel Kampen schreef te hoge rekeningen uit aan bedrijven. Het te veel betaalde geld werd overgemaakt naar een rekening op Bonaire, waarmee vakantiehuisjes werden gekocht.

Volgens de rechter nam B. telkens het initiatief voor de strafbare handelingen en sleepte hij zijn medeverdachten daarin mee. Omdat de 51-jarige man na zijn arrestatie wel meewerkte met het onderzoek, kreeg hij een minder zware celstraf opgelegd dan de ruim drie jaar die was geƫistl

Echtgenote ook veroordeeld

De 47-jarige echtgenote van B. kreeg een voorwaardelijke celstraf van acht maanden en een taakstraf van 240 uur. Volgens de rechter was zij van alles op de hoogte en liet zij het gebeuren.

Het 52-jarige hoofd administratie van Biodiesel Kampen kreeg een voorwaardelijke celstraf van vier maanden en een taakstraf van 160 uur voor medeplichtigheid. De 54-jarige financieel directeur van het bedrijf werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Het biodieselbedrijf moet daarnaast een boete van 400.000 euro betalen, meldt RTV Oost.