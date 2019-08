China vraagt buitenlandse media berichtgeving Hongkong aan te passen

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt tientallen buitenlandse media hun "verantwoordelijkheid te nemen" in de berichtgeving over de demonstraties in Hongkong. Die zou soms niet op feiten of op een selectieve keuze van feiten zijn gebaseerd. De media worden in een brief verzocht neutraal, objectief en onpartijdig over de demonstraties te schrijven, zodat mensen die daar "ernstig over zijn misleid een rationeel en eerlijk oordeel kunnen vormen".

De aanleiding voor de al weken durende onrust is de aanpassing van een wet. Die maakt het mogelijk dat Hongkong mensen die in China verdacht worden van een misdrijf aan China uitlevert. Veel demonstranten zijn bang dat China de wet zal misbruiken om politieke tegenstanders die in Hongkong verblijven in China achter tralies te krijgen. Inmiddels zijn de demonstraties uitgegroeid tot een breder protest tegen de toenemende invloed van China in het autonome Hongkong.

In de brief van het ministerie wordt herhaald dat de demonstraties vanuit het buitenland worden aangestuurd. "Er is nogal wat bewijs dat sommige krachten in de VS direct betrokken zijn bij het plannen, organiseren en het oproepen tot gewelddadige demonstraties." Daarbij wordt verwezen naar publicaties in de pers die in een bijlage zijn bijgevoegd, schrijft de South China Morning Post.

Orde en rust

NOS-correspondent Sjoerd den Daas wijst erop dat China de berichtgeving over Hongkong in de gewenste richting probeert bij te sturen. Dat lukt goed, want de lokale media staan onder controle van de Chinese regering.

Buitenlandse media zijn grotendeels afgeschermd door de Great Firewall, aan de grens bij de miljoenenstad Shenzhen zijn meerdere mensen staande gehouden en worden inspecties gehouden om de informatiestromen te beheersen. "Buiten China hebben ze die controle niet", zegt Den Daas, "daarom zou je dit kunnen zien als een poging van de Chinese autoriteiten om het geluid van Peking extra kracht bij te zetten.'

Veel Chinezen lijken de mening van de autoriteiten te delen en willen dat de orde en rust in Hongkong snel worden hersteld. Maar Den Daas spreekt ook mensen op het Chinese vasteland die begrijpen dat de inwoners van Hongkong hun autonome positie, met de vrijheid die daarbij hoort, niet willen opgeven.