Astronauten maken ruimtestation ISS klaar voor commerciële vluchten

Dit voorjaar is voor het eerst een commerciële voorraadcapsule van Space X aangekoppeld aan het ISS. Voor die tijd was het ISS afhankelijk van Russische raketten voor bevoorrading. Boeing heeft een testvlucht met een pop op het programma staan voor eind september of begin oktober.

Beter internet

Tijdens hun ruimtewandeling hebben de astronauten ook een extra router geïnstalleerd voor het draadloze internet van ruimtestation ISS.

Het was de vijfde ruimtewandeling in 2019 en de eerste voor Andrew Morgan. Nick Hague heeft tijdens drie ruimtewandelingen nu in totaal 19 uur en 59 minuten buiten het ruimtestation doorgebracht.