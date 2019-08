Koeien doodgereden op spoor tussen Deventer en Almelo

De trein van Deventer naar Almelo heeft een aanrijding gehad met koeien die op het spoor stonden. ProRail meldt dat meerdere koeien zijn geraakt en dat drie de klap niet hebben overleefd. Het ongeluk gebeurde op het spoor in de weilanden tussen Rijssen en Wieden.

In de trein zaten vijf reizigers, die ongedeerd bleven. Zij zijn snel uit de trein gehaald en zijn met een bus naar een volgend station gebracht. Het treinverkeer is tot zeker 22.00 uur gestremd.

"Boven alles is het natuurlijk enorm zielig voor de dieren. En ook voor de machinist is het erg schrikken", zegt een woordvoerder van ProRail.

Gevaarlijke situaties

Hoe de koeien op het spoor terecht zijn gekomen, is nog onduidelijk. "Het ligt toch vaak aan de omheiningen bij landerijen die niet op orde zijn. We zien wel vaker dat er dan koeien, schapen, geiten of paarden op het spoor terechtkomen. Zo ontstaan er gevaarlijke situaties voor de beesten zelf, maar ook voor de mensen die gebruikmaken van het spoor", zegt de woordvoerder.