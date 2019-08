Resten van middeleeuwse stadsmuur gevonden in Utrecht

Bij park Lepelenburg in het centrum van Utrecht zijn resten van een middeleeuwse stadsmuur gevonden. Het gaat om een tufstenen muur die vanaf het jaar 1122 werd gebouwd. De resten werden ontdekt bij graafwerkzaamheden voor het vervangen van warmteleidingen.

De vondst is volgens de gemeente Utrecht bijzonder, omdat de meeste tufstenen bouwwerken uit die tijd gesloopt zijn in de eeuwen die volgden. "Het is een cadeautje waar we heel blij mee zijn", zegt gemeente-archeologe Annette Bakker tegen RTV Utrecht.