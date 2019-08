Botsing op A58 tussen bus vol kinderen en personenauto's

Op de A58 bij Oirschot zijn enkele gewonden gevallen bij een ongeluk tussen personenauto's en een touringcar uit Belgiƫ waarin kinderen zaten. In de bus liepen kinderen wat schaafwonden op. Iemand in een personenauto zat korte tijd bekneld en is naar het ziekenhuis gebracht.

De bus raakte betrokken bij een kettingbotsing en klapte als achterste voertuig op de auto ervoor. Bij het ongeluk waren vier andere auto's betrokken, meldt de politie.

De 70 kinderen in de bus en hun begeleiders kwamen met de schrik vrij, hoewel enkele inzittenden dus kleine verwondingen opliepen. Hoe oud de kinderen zijn, is niet bekend. Voor hen is vervangend vervoer geregeld.

Het is ook niet duidelijk waardoor het ongeluk is gebeurd. De A58 richting Eindhoven is na het ongeluk volledig afgesloten.