Gebruik apartheidsvlag in Zuid-Afrika aan banden

Zuid-Afrika legt strenge beperkingen op aan het gebruik van de oude nationale vlag uit de tijd van apartheid. Het gerechtshof in Johannesburg heeft bepaald dat het vertonen van de vlag een vorm van haatzaaien en racisme is.

Alleen in uitzonderlijke gevallen mag de vlag worden gebruikt. Zo moet er sprake zijn van maatschappelijk belang. Dat houdt in dat bijvoorbeeld kunstenaars, scholen en journalisten de oranje-wit-blauwe driekleur met drie kleine vlaggen in het midden mogen tonen.

Wie zich toch schuldig maakt aan het zonder geldige reden gebruiken van de vlag, wacht een straf. Wat die inhoudt is nog niet bekend.

Vrijheid van meningsuiting

De apartheidsvlag is omstreden omdat die nu vooral gebruikt wordt door uiterst rechtse witte Zuid-Afrikanen, uit nostalgische overwegingen. Tegenstanders van het gedeeltelijke verbod zeggen dat het besluit van de rechter in strijd is met de vrijheid van meningsuiting.

De zaak werd aangespannen door de Nelson Mandela Foundation, opgericht door de in 2013 overleden oud-president. De rechter is het eens met de stichting. "Zij die de oude vlag tonen, kiezen er ook opzettelijk voor om de nieuwe multiraciale vlag niet te tonen. Zij verkiezen onderdrukking boven bevrijding."

In 1994 werd de nieuwe vlag van Zuid-Afrika in gebruik genomen, vier jaar na de afschaffing van de apartheid. In dat jaar werden ook de eerste vrije verkiezingen gehouden en werd Nelson Mandela president.