Karretjes en mandjes 'verdwijnen' met duizenden per jaar uit supermarkten

Waar blijven ze?

Wie op sociale media naar foto's zoekt, komt winkelkarretjes tegen als barbecue, als bloemrek of als deel van een groter kunstwerk in de tuin. Of ze worden - uit balorigheid - in de vijver gekieperd, of in de gracht.

Op YouTube duiken diverse filmpjes op van racewedstrijden met winkelwagentjes.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel schatte een aantal jaren geleden dat het aantal verdwenen karren rond de 20.000 per jaar ligt. Met een gemiddelde prijs van pakweg 200 euro is dat alleen al een schadepost van 4 miljoen euro. Over het aantal verdwenen mandjes zijn geen cijfers bekend.