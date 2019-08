Ticketmaster betaalt toch servicekosten terug als concert niet doorgaat

Kaartjesverkoper Ticketmaster betaalt voortaan toch de servicekosten terug aan klanten als een concert geannuleerd of verschoven wordt. Tot nu toe kreeg je die servicekosten niet terug wanneer je je geld terugvroeg. Het bedrijf past dit nu aan na berichtgeving van de NOS en een oproep van de Consumentenbond.

Servicekosten zijn de kosten die Ticketmaster rekent om je het kaartje te leveren plus wat winst. Het gaat vaak om zo'n 10 procent van de totale ticketprijs. En volgens toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) heb je recht op terugbetaling van het volledige bedrag bij annulering of verschuiving van een concert.

'Tijd voor verandering'

Ticketmaster zegt dat het nieuwe beleid van toepassing is op alle concerten die vanaf nu verschoven of geannuleerd worden. "Servicekosten inhouden was tot nu toe gebruikelijk binnen de sector, maar het is tijd voor een verandering", zegt Ellen Tolsma van Ticketmaster Nederland. "We waren al langer bezig met het aanpassen van deze regel."

De Consumentenbond zegt blij te zijn met het besluit van Ticketmaster. "Wij hebben hierop aangedrongen, omdat juridische gronden om de servicekosten niet terug te betalen ontbraken." De Consumentenbond roept andere ticketaanbieders, die servicekosten nog niet terugbetalen, op om het voorbeeld van Ticketmaster te volgen.

Ommezwaai

De afgelopen tijd hield het bedrijf tegenover klanten nog vol dat het de servicekosten niet terug hoefde te betalen. "De publicatie van de NOS is geen reden tot aanpassing van ons beleid met betrekking tot de servicekosten. We kunnen deze kosten helaas niet aan je vergoeden", zo schreef de klantenservice in een mail aan een klant.

En tegen een andere klagende klant zeiden ze: "Wij zijn ervan op de hoogte dat er door de NOS is gecommuniceerd dat het tegen de wet is. Echter is dit niet geheel correct en om deze reden gaan wij niet over op het terugbetalen van de servicekosten."

Het komt regelmatig voor dat organisatoren concerten verschuiven of annuleren. Vaak omdat een artiest ziek is, maar ook omdat een concert snel uitverkocht is en men meer wil verdienen door het in een grotere zaal op een andere datum door te laten gaan.