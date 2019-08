Datingsites met nepprofielen bestaan nog steeds, ondanks onderzoek ACM

Wat hem betreft doet het bedrijf dan ook weinig fout. "Bij een loterij kun je miljonair worden, al is die kans heel klein", zegt de medewerker, die niet bij naam wil worden genoemd. "Bij ons kún je ook een date krijgen. In principe zijn we gewoon hetzelfde als een 0906-sekslijn."

Ook het bedrijf achter Perfectmatching beroept zich op de kleine lettertjes. "Er worden ook absoluut geen dates gemaakt, want het is een entertainmentsite", laat een woordvoerder weten. "In onze voorwaarden staat inderdaad te lezen dat het fictief is en er staat ook dat het een entertainmentsite is, dat zijn we ook verplicht te vermelden."

Gevoelens losgemaakt

Voor gebruikers is vaak echter helemaal niet duidelijk dat het om nepprofielen gaat. Zo gaf weduwnaar Wijtze Stoops circa 2500 euro uit op Perfectmatching, zonder door te hebben dat hij niet met een echte vrouw aan het praten was.

In werkelijkheid gaat het om medewerkers van de website, die vaak hun best doen om een zo realistisch mogelijk gesprek aan te knopen. "Ben ik naïef als ik stiekem hoop dat ik toch iets van gevoelens bij je heb losgemaakt?", stuurde de 'chatpartner' van Stoops bijvoorbeeld, blijkt uit gesprekken die de NOS heeft ingezien.

"Ze deed zichzelf voor als een vrouw die net was verlaten door haar man", zegt Stoops. "Als iemand die net zijn vrouw had verloren, was ik daar toch wat gevoeliger voor."

Omdat je als gebruiker per bericht betaalt, loont het om gebruikers zo lang mogelijk aan de praat te houden. "Zorg dat de klant altijd een reden heeft om iets terug te sturen", blijkt dan ook uit een interne handleiding voor medewerkers van een bedrijf uit de sector.

Daarbij moeten medewerkers niet al te transparant zijn, blijkt uit de handleiding. Als een gebruiker vraagt of het profiel van zijn chatpartner echt is, moet de medewerker bijvoorbeeld antwoorden: 'Wat denk je zelf?' of 'Ik ben jouw fantasie!'