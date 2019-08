Geen Facebook-reclame meer als je online schoenen koopt, het komt eraan

Facebook komt met een manier om inzicht in en controle te krijgen over de informatie die andere apps over je delen met Facebook. Deze zogeheten Off-Facebook Activity geeft een overzicht van de apps en websites die informatie over je internetgedrag doorgeven. Ook kun je deze informatie van je Facebook-account verwijderen. "Hierdoor krijgen gebruikers meer inzicht en controle op Facebook", zegt het socialemediabedrijf.

Veel websites en apps zijn gratis omdat ze hun inkomsten halen uit online advertenties. Bedrijven delen vaak gegevens over het surfgedrag van mensen op hun website met advertentieplatforms en andere diensten. Voor smartphonegebruikers, die gemiddeld zo'n 80 apps hebben waarvan ze de helft maandelijks gebruiken, is nauwelijks bij te houden wie er informatie over hen heeft en waarvoor die wordt gebruikt.

Ook komt er naast de Ad Library en de mededeling die in beeld verschijnt "Waarom zie ik deze advertentie?" een nieuw element: "Waarom zie ik dit bericht? ".

Schoenen gekocht? Schoenenreclame

Nu is het zo dat bijvoorbeeld een schoenenwebsite kan zien op welk apparaat naar schoenen is gezocht en als dat apparaat van een Facebookgebruiker blijkt te zijn, kan die reclame voor schoenen krijgen. Daardoor is het mogelijk dat je nog een hele tijd advertenties van schoenen ziet, ook al heb je ze niet meer nodig.

Met Off-Facebook-Activity kun je de gegevens zien die andere apps en websites met Facebook delen en je kunt ze verwijderen. Ook kun je kiezen welke websites en apps in de toekomst je gegevens mogen delen, of je kunt het uitschakelen voor alle apps en websites.