Topman Rabobank over voetbalclubs en fraude: 'Je stuit nog weleens op iets'

Er waren twee redenen voor de Rabobank om zijn beleid wat betreft betaaldvoetbalorganisaties te veranderen. Dat zegt topman Wiebe Draijer. NRC kwam vandaag met het nieuws dat de bank geen profclubs meer als nieuwe klant wil accepteren

"De Nederlandsche Bank heeft gesteld dat er in de voetbalsector een verhoogd risico is voor praktijken die te maken hebben met witwassen of fraude", aldus Draijer. "En we hebben in die sector al een behoorlijke positie en daarom hebben we bedacht dat een verdere uitbreiding daarvan niet wenselijk is. Die twee dingen hebben we gecombineerd tot een nieuw beleid."

Veranderingen van eigenaren

Over individuele clubs wil Draijer geen uitspraken doen. "Maar er waren wel een aantal veranderingen van eigenaren die aanleiding hebben gegeven om opnieuw te kijken: Waar komt het geld van die eigenaar vandaan en zijn betrokken partijen betrouwbaar? En dan stuit je nog wel eens op iets."

Uit onderzoek van NRC blijkt dat de Rabobank druk uitoefende op clubs om niet in zee te gaan met omstreden buitenlandse investeerders. Dat zou onlangs nog zijn gebeurd bij Roda JC en FC Den Bosch.

KNVB 'overvallen'

De KNVB wist niet van de stap van de Rabobank. "We worden nu overvallen door de berichten in de media", aldus een woordvoerder. "Wij hadden de zorg van de Rabobank graag op een andere wijze vernomen, zodat we hen onze activiteiten en vorderingen eerder konden toelichten. We nemen vandaag contact met de Rabobank op om dit alsnog op bestuurlijk niveau te bespreken."

"Wij hebben dit nieuwe beleid niet met clubs gedeeld", zegt Draijer. "Wat we doen is voor onszelf bepalen hoe we willen optreden in bepaalde sectoren. Als er vragen over zijn, gaan we er graag over in gesprek."

De bank wil dus geen profclubs als nieuwe klant, maar wil zich niet helemaal terugtrekken uit de voetballerij. "Daar is geen enkele aanleiding voor", zegt Draijer. "Het is een prachtige sector. Ik wil onderstrepen dat er geen reden is om te twijfelen aan de goede intenties en mensen die betrokken zijn bij betaald voetbal. Als je als maatschappelijke bank je in de maatschappij begeeft, moet je ook dit soort dingen wel goed organiseren. Je moet wel blijven opletten."

Wat doen andere banken?

ABN Amro zegt niet net als de Rabobank geen nieuwe profclubs te accepteren. "Wij gaan niet standaard nieuwe klantrelaties met betaaldvoetbalorganisaties weigeren", aldus een woordvoerder. "Hun aanvragen worden hetzelfde behandeld als die van andere bedrijven.

"We doen dan onderzoek naar de achtergrond van een bedrijf en alle risico's die samenhangen met de klantrelatie. Hierbij hoort een beoordeling van het risico op corruptie, witwassen, fraude, een onderzoek naar de herkomst van het vermogen, een onderzoek naar de integriteit van uiteindelijke belanghebbenden en bestuurders en andere relevante partijen. Bij de risicobeoordeling kijken we wel verscherpt naar bepaalde sectoren."

Ook ING zegt klanten uit de voetbalsector niet anders te behandelen dan andere klanten. "Dat betekent dat we voldoende kennis moeten hebben van klanten, hun vermogen en hun transacties. En hiervoor doen we klantenonderzoek. Dat geldt dus ook voor de voetbalsector."