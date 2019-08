NS beveiligt station Haarlem na twee treinbranden

Het treinstation van Haarlem wordt extra beveiligd nadat er maandagavond twee treinen in brand zijn gestoken. De politie heeft nog niemand aangehouden.

De eerste brand werd rond 20.30 uur aangestoken in een sprinter op perron vier. Medewerkers van NS wisten het vuur te blussen, maar de schade aan het rijtuig was groot. Op de plek van de brand werden flesjes met brandbaar materiaal gevonden.

Later op de avond was het weer raak op hetzelfde perron. Rond 23.30 uur werd een tweede trein in brand gestoken. Ook ditmaal werden er flesjes met brandbaar materiaal gevonden. Hier viel de schade aan de trein mee.