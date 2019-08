Chinese toeristen omgekomen bij busongeluk Laos

Bij een busongeluk in Laos zijn zeker dertien Chinese toeristen omgekomen. Ook zijn er 31 gewonden, van wie twee er slecht aan toe zijn, zeggen de autoriteiten in het Aziatische land.

De bus met 44 Chinezen raakte tussen de hoofdstad Vientiane en de noordelijke stad Luang Prabang, die populair is bij toeristen, door onbekende oorzaak van de weg. De Laotiaanse chauffeur en gids raakten lichtgewond.

Een Chinees medisch team, dat voor een congres in Laos was, is naar het ziekenhuis in Luang Prabang onderweg om de gewonden te helpen. Sommige gewonden mochten het ziekenhuis alweer snel verlaten en zijn nu ondergebracht in een hotel.